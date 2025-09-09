Togg, Münih'te görücüye çıktı!

Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startup'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025, Münih'te kapılarını ziyaretçilere açtı.

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuara katılan Togg, dün gerçekleştirilen basın gününde yerli ve yabancı gazetecilere, yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtmıştı.

Bu sayede küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaşan Togg, Münih'in tarihi meydanı Königsplatz'da da önemli bir etkinliğe imza atıyor.

Fuar kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen ve turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X'in yanı sıra yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtıyor.

- Yabancı ziyaretçiler, influencer'ler ve gazetecilerden yoğun ilgi

Alanda, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10F ve T10X ile ilgili bilgi verilirken, alanda oluşturulan ekranlardaki karekodla test sürüşü için randevu alabiliyor.

Ziyaretçilere, alandaki araçların yanı sıra Togg'un mobilite ekosistemi hakkında da bilgi veriliyor. Aynı zamanda alandaki kokpit simülatörleri ile de araç sürüş simülasyonu imkanı sunuluyor.

Yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşı karşıya kalan Togg'un test sürüşü için randevularda yoğunluk oluştuğu belirtilirken, sosyal medya yüz binlerce takipçisi olan ve otomotiv sektörüne yönelik yayın yapan yabancı influencer'lerin de yoğun ilgi gösterdiği ve Togg'u yayınlarına konu ettiği görüldü.

Yabancı basın mensupları da fuardaki ve Königsplatz'daki stantlardan ve deneyim alanından yayın yaptı.

Togg yöneticileri tarafından dün yapılan açıklamada, şirketin yeni modeli T10F için 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise T10X ile birlikte Almanya'da ön sipariş alınmaya başlanacağı duyurulmuştu.