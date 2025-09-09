11 yaşındaki çocuğu hayattan koparan alkollü sürücüye 25 yıl ceza

Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
6 ilde daha hayvan pazarları açılacak
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
TEPAV'dan ekonomiye uyarı: Riskler büyüyor!
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

11 yaşındaki çocuğu hayattan koparan alkollü sürücüye 25 yıl ceza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçarken 11 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan alkollü sürücü, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 17:12, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 17:11
Yazdır
11 yaşındaki çocuğu hayattan koparan alkollü sürücüye 25 yıl ceza

Feci kaza, 4 Kasım 2024'de Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü şahıs T.D. kontrolündeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç, caddede yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk refüje düştü. Hastaneye kaldırılan Akdağ, olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. 3,34 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü T.D. ise yakalanarak gözaltına alındı. T.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Fren yaptım ama kazayı engelleyemedim"

Tutuklu sanık T.D.'nin, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda sanık T.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, daha önce celse arasında sunduğu 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası yönündeki görüşünü değiştirdiğini bildirdi. Savcı, yeni mütalaasında sanık T.D.'nin 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık T.D. ise "Elimden geleni yaptım, fren yaptım ama kazayı engelleyemedim" diyerek savunma yaptı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık T.D.'yi 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber