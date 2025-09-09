Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Son olarak Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak görev aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net