Muş'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 18:47, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 18:52
Çarşı merkezinde iki aile mensubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis çarşı merkezinde ve hastane önünde güvenlik önlemi aldı.