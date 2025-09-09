İsrail'in Hamas heyetine yönelik saldırısına peş peşe kınamalar

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından birçok ülke ve liderden kınama açıklamaları peş peşe geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kardeş Katar devletinin egemenliğinin İsrail saldırısıyla vahşice ihlal edilmesini en şiddetli ifadelerle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın Katar ile tam bir dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, Katar'ın aldığı tüm tedbirlere destek verildiği, tüm imkanların seferber edildiği ve İsrail işgalinin suç teşkil eden ihlallerini sürdürmesi ve uluslararası hukuk ile tüm uluslararası normları açık bir şekilde ihlal etmesinin ağır sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

"Vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz"

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısının şiddetle kınandığı duyuruldu. Açıklamada, "Kardeş Katar Devleti'nin adaletsiz İsrail güçleri tarafından maruz bırakıldığı vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadeleri kullanılarak, saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve barış ve güvenliği doğrudan zayıflattığı belirtildi.

"Artık dünyanın, İsrail'in cezasız kalarak suç işlemesine göz yummanın sonuçlarını idrak etme zamanı gelmiştir"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Katar'a saldırısını "korkakça" olarak tanımlayarak, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada Katar ile dayanışma mesajı veren Safadi, "Uluslararası toplumun tamamı bu saldırıyı kınamalıdır. Artık dünyanın, İsrail'in hukukun üstünde hareket etmesine ve cezasız kalarak suç işlemesine göz yummanın sonuçlarını idrak etme zamanı gelmiştir. İsrail hesap vermeli ve işlediği tüm suçlardan dolayı gerçek sonuçlarla yüzleşmelidir. İsrail durdurulmalıdır" dedi.

Safadi, "BM Güvenlik Konseyi, yetkilerini kullanmalı ve bu haydut İsrail hükümetinin suç dolu yıkıcı eylemlerine son vermek için derhal harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Umman'dan dayanışma ve kınama mesajı

Umman hükümeti tarafından yayınlanan açıklamada, "Umman, kardeş Katar Devleti, liderliği, hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade etmekte, İsrail'in Katar topraklarına gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve devletlerin egemenliğini bariz bir şekilde çiğneyen siyasi suikastları, ihanet suçlarını şiddetle kınamakta ve lanetlemektedir. Bu saldırı, bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve onu barış yolundan uzaklaştıran tehlikeli bir eylemdir" denildi.

BAE, İsrail saldırısını şiddetle kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doha saldırısını şiddetle kınayarak, saldırıyı "küstah" ve "korkakça" olarak nitelendirildi.

"İsrail, bölgesel istikrarı tehdit ediyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'in saldırılar zincirinin bir parçasıdır ve İsrail'in bölge ülkelerinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm çabaları boşa çıkarmakta kararlı olduğunu göstermektedir" dedi.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ise hükümetinin saldırıyı en şiddetli ifadelerle kınadığını vurgulayarak, uluslararası toplumu "bölgesel istikrarı tehdit eden" İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı.

Fas, Katar ile dayanışma içerisinde

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı ve Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesi kınanarak, Katar ile tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

"Suriye, Katar devletiyle tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmektedir"

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Doha'ya yönelik saldırıların İsrail'in uluslararası hukuk ve normları hiçe saydığını gösterdiğini belirterek, "Suriye, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan İsrail saldırısını şiddetle kınamakta ve Katar devleti, liderleri, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmektedir" dedi.

"Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlalini kınıyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceden planlanan basın toplantısı sırasında İsrail'in Doha'ya saldırısına değinerek, "Şu anda, Katar'daki İsrail saldırılarına dair haberler alıyoruz. Katar, ateşkese ulaşılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için çok olumlu rol oynamakta olan bir ülke. Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün bu açık ihlalini kınıyorum. Tüm taraflar, ateşkesi yok etmek değil, kalıcı bir ateşkese ulaşmak için çalışmalıdır" dedi.

"İşlerin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz"

Katoliklerin ruhani lideri Papa XIV. Leo, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda İsrail'in Katar'da bazı Hamas liderlerine saldırısı ile ilgili olarak çok ciddi haberler var. Durum çok ciddi. İşlerin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Gerçekten çok ciddi" ifadelerini kullandı.