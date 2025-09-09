Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Bakan Bolat: Gazze'ye yardım için tüm imkanları seferber ettik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için Bakanlık olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 19:40, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 19:56
Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de Filistin'in ve mazlum Filistin halkının yanında durmaya devam ettiğini ifade eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırıları ve uluslararası hukuku yok sayan zulmü karşısında, Türkiye, devleti, hükümeti ve milleti olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu çerçevede, İsrail ile yürütülen tüm ticari işlemler uzun süre önce alınan kararla tamamıyla durdurulmuş olup Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılması, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için Ticaret Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliam politikaları, bölgemizi şiddet ve istikrarsızlık sarmalına sürükleyen saldırganlığı yalnızca Filistin halkını değil, tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu noktada, uluslararası toplumun zulme karşı dik durması ve insanlık vicdanının gereğini yerine getirmesi elzemdir."

Bolat, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın görev süresi boyunca Türkiye-Filistin kardeşliğini daha da pekiştirmek için yoğun emek verdiğini ifade ederek, Türkiye'de 10 yıl görev yapan Mustafa'ya görüşmede içten teşekkürlerini sunduğunu aktardı.

Mustafa'ya Mısır'da başlayacağı yeni görevinde üstün muvaffakiyetler dileyen Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak, Gazze halkının, Filistin devletinin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa davasının her daim sarsılmaz destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak bölgemizdeki saldırganlığını tırmandıran İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da barbarca gerçekleştirdiği terör saldırısını da şiddetle kınıyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, mazlum Filistin halkının haklı davasının ve onurlu mücadelesinin yanında olmaya, kardeşlerimize her türlü desteği kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

