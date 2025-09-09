BOTAŞ ile 3 enerji devi arasında 8,7 milyar metreküplük doğal gaz anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde temaslarına devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide arz güvenliğini sağlamak amacıyla tedarik portföyünü çeşitlendirecek adımlar atmayı sürdürüyor. Doğal gazda merkez ülke olma hedefiyle de uyumlu olacak şekilde İtalya'da üç önemli imza atıldı. Türkiye'nin milli şirketi BOTAŞ, global piyasanın devleri arasında yer alan BP, ENI ve Shell ile ayrı ayrı anlaşma imzaladı. BOTAŞ, her biri üçer yıllık olan anlaşmalar sayesinde toplamda 8,7 milyar metreküp doğal gaz tedarik edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Gastech 2025'te çok sayıda bakan ve küresel şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelen Bayraktar, Libya Petrol, Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile de görüştü.

BP ile LNG anlaşması

Dünyanın en büyük enerji buluşması olarak kabul edilen Gastech'de BOTAŞ ile BP arasında 2026-2028 yıllarını kapsayan LNG anlaşması yapıldı. Bakan Bayraktar'ın refakat ettiği imza törenine BP Küresel LNG Başkan Yardımcısı Jerome Milongo da katıldı. Anlaşmaya göre; BOTAŞ, BP'den toplamda 4,8 milyar metreküplük doğal gaz tedarik edecek. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

ENI ile sözleşme

Gastech kapsamında dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinden olan İtalyan ENI ile BOTAŞ arasında 2026-2028 yıllarını içeren doğal gaz tedarik anlaşması imza altına alındı. Törene, Bakan Bayraktar ile ENI CEO'su Claudio Descalzi de katıldı. Bu anlaşma ile ENI, 3 yıl içinde BOTAŞ'a toplamda 1 buçuk milyar metreküplük LNG kargosu gönderecek. Bakan Bayraktar, bu anlaşmaya ilişkin de "Toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG alımıyla mevsimsel arz-talep dengemize esneklik kazandıracağız" dedi.

Shell ile LNG anlaşması

Bakan Bayraktar, bu anlaşmanın ardından yine bir dünya devi olan Shell'in yöneticilerinden LNG Başkanı Tom Summers ve Shell Entegre Gaz Başkanı Cederic Cremers ile görüştü. Görüşmeler sonrasında atılan imzalarla BOTAŞ'ın Shell ile 2026-2028 yılları arasında LNG ticareti yapması karara bağlandı. Shell, 3 yıl zarfında BOTAŞ'a toplamda 2,4 milyar metreküplük doğal gaz tedariki sağlayacak. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde BOTAŞ'ın doğal gaz tedarik stratejisi, Karadeniz başta olmak üzere ülkemizdeki arama ve üretim faaliyetlerine yönelik potansiyel iş birlikleri ile üçüncü ülkelerdeki ortak enerji girişimleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımızın ardından BOTAŞ ile Shell arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak ve toplamda 2,4 milyar metreküplük LNG alımını içeren bir anlaşma imzaladık" dedi.

Umman ile stratejik iş birliği

Temmuz ayında Umman'ı ziyaret eden Bakan Bayraktar, 'Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' imzalamıştı. Bu anlaşma çerçevesinde Milano'da BOTAŞ ile OMAN LNG Stratejik İş birliği Anlaşması yapıldı. İmza törenine Bakan Bayraktar ve OMAN LNG CEO'su Hamed Al Naamany katıldı. Bakan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin, "Stratejik İş Birliği Anlaşması ile Umman'daki LNG üretim kapasitesinin artırılması, FSRU ve LNG taşıma gemileriyle iş birliklerinin geliştirilmesi ve ilave LNG alım seçeneklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Bu adım Temmuz ayında Umman'da imzaladığımız Enerji Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın somut bir yansıması olmuştur" dedi.

Çin'in en büyüğü

Bayraktar, bu görüşmenin ardından Çin'in en büyük petrol ve doğal gaz şirketi olan Petrochina ile BOTAŞ arasında imzalanan mutabakat zaptının törenine katıldı. Törende PCI Yönetim Kurul Başkanı Wu Junli de yer aldı. Geniş kapsamlı bu anlaşmanın, BOTAŞ'ın global LNG sahnesindeki varlığını güçlendirmesi bekleniyor.

Büyük şirketlerle görüşmeler

Bakan Bayraktar, İtalya temasları kapsamında Baker Hughes CEO'su Lorenzo Simonelli ile ikili bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından BOTAŞ ile Baker Hughes arasında bir anlaşma imzalandı. Woodside Louisiana LNG Projesi Başkanı Sarah Bairstow ile yapılan görüşmede de LNG ticaretine ilişkin muhtemel iş birliği imkanları masaya yatırıldı.