Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK'ten bütünleşik yüksek lisans programı açılımı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisans öğrencilerinin öğrenimleri aşamasında yüksek lisans programlarından ders alabilmelerine yönelik yeni bir kararını üniversitelere duyurdu!

Haber Giriş : 09 Eylül 2025 22:25, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 23:14
YÖK'ten bütünleşik yüksek lisans programı açılımı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 28 Ağustos 2025 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararla, başarılı lisans öğrencilerinin öğrenimleri aşamasında yüksek lisans programlarından ders alabilmeleri amacıyla "BÜTÜNLEŞİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"nı tüm üniversitelere duyurdu.

Buna göre, not ortalaması 3.00/75 olan ve önceki yarıyıl/yıllardaki bütün dersleri alıp başarmış olan öğrenciler bütünleşik yüksek lisans programına başvurabilecek. Bu programa lisans öğrencileri en erken yedinci yarıyılın başında müracaat edebilecek.

Öğrenciler lisans eğitimi boyunca her yarıyıl en az bir, en fazla iki lisansüstü ders alabilecek. Bütünleşik Yüksek Lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler lisans programını sekiz yarıyılda tamamlamakla yükümlü kılınmış olup, bu durumdaki öğrenciler lisans mezuniyetini takip eden ilk dönem enstitüye kesin kayıt işlemini yapabilecektir.

İŞTE YÖK YAZISI!

