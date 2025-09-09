YÖK'ten bütünleşik yüksek lisans programı açılımı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 28 Ağustos 2025 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararla, başarılı lisans öğrencilerinin öğrenimleri aşamasında yüksek lisans programlarından ders alabilmeleri amacıyla "BÜTÜNLEŞİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"nı tüm üniversitelere duyurdu.



Buna göre, not ortalaması 3.00/75 olan ve önceki yarıyıl/yıllardaki bütün dersleri alıp başarmış olan öğrenciler bütünleşik yüksek lisans programına başvurabilecek. Bu programa lisans öğrencileri en erken yedinci yarıyılın başında müracaat edebilecek.



Öğrenciler lisans eğitimi boyunca her yarıyıl en az bir, en fazla iki lisansüstü ders alabilecek. Bütünleşik Yüksek Lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler lisans programını sekiz yarıyılda tamamlamakla yükümlü kılınmış olup, bu durumdaki öğrenciler lisans mezuniyetini takip eden ilk dönem enstitüye kesin kayıt işlemini yapabilecektir.

İŞTE YÖK YAZISI!