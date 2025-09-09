Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin yayımladığı Eylül 2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporunda büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Rapora göre, geçen yıl yüzde 2,9 büyüyen dünya ekonomisi bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl yüzde 2,3, 2027'de ise yüzde 2,6 büyüyecek. Haziran ayında yüzde 2,2 olarak açıklanan bu yılki tahmin, verilerin beklenenden güçlü gelmesiyle yukarı revize edildi.

ABD ekonomisi için yavaşlama beklentisi vurgulanan raporda, büyümenin bu yıl ve 2026'da yüzde 1,6, 2027'de ise yüzde 2,1 olacağı öngörüldü. Avro Bölgesi'nin büyüme tahmini ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 1,1'de sabit bırakıldı.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,7, 2026 ve 2027'de yüzde 4,1 büyümesi beklenirken, deflasyonun kalıcı hale geldiği ifade edildi.

Türkiye için ise raporda pozitif bir güncelleme yapıldı. İkinci çeyrekteki güçlü performansın ardından, 2025 büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e yükseltildi. 2026'da da yüzde 3,5, 2027'de ise yüzde 4,2 büyüme beklendiği kaydedildi.

Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026'da yüzde 21'e, 2027'de ise yüzde 19'a gerilemesini öngörüyor. TCMB'nin bu yılki üç toplantıda toplam 800 baz puan faiz indirimi yaparak yılı yüzde 35 faizle kapatabileceği de raporda yer aldı.