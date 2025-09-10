Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
10 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

10 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları..

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 00:01, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 00:04
10 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen "14. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu"na katılacak.

(Ankara/17.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi Toplu Açılış Töreni ile Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilkent Otel'de düzenlenecek İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'nda Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, Serhat Kalkınma Ajansı-DAP Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılışları ve Çoban Evi Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(Ardahan/12.00/12.50/14.10/15.05)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ve Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret edecek, tarım ve orman sektör temsilcileriyle toplantı yapacak. Yumaklı, Tarım İl Müdürlüğü Balık Üretme Tesisi'ne ziyaret gerçekleştirecek, ahududu hasadına katılacak, hindi üretim tesisini ziyaret edecek.

(Bolu/10.00/10.30/12.30/13.00/16.00/16.30/17.15)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Kudüs)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi'nin açılış törenine katılacak, valiliği ziyaret edecek. Bakan Ersoy, Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan Balıklı Mescid ve Kütüphanesi, Şirvani Camisi, Gaziantep Kalesi ve Zincirli Bedesten'in açılış törenine katıldıktan sonra bazı incelemelerde bulunacak, Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek, Dülük Antik Kenti'ni ziyaret edecek.

(Sinop/10.00-11.00/Gaziantep/15.00-18.45)

SPOR

1- FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) çeyrek final etabı; Finlandiya-Gürcistan ve Almanya-Slovenya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Riga/17.00/21.00)

2- UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçında ABB Fomget, Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına konuk olacak.

(Saraybosna/19.00)

3- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun eylül ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.30)

