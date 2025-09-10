12 Dev Adam EuroBasket'te 68 yıl sonra 7'de 7 yaptı

CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Ana sayfaHaberler Spor

12 Dev Adam EuroBasket'te 68 yıl sonra 7'de 7 yaptı

A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yarı finalde karşılaşacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 07:04, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 07:06
Yazdır
12 Dev Adam EuroBasket'te 68 yıl sonra 7'de 7 yaptı

A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Milliler, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile yarı finalde ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

EuroBasket'te 68 yıl sonra 7'de 7 yaptı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.

Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.

Ergin Ataman: Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükselen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, madalya ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirebilmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

"Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz"

Ataman, EuroBasket 2025'te tarihi bir yarı final maçına çıkacaklarını kaydetti.

Tüm oyuncuların bir hedef uğruna Riga'ya geldiğini aktaran 59 yaşındaki başantrenör,

"2-3 senedir bu şampiyonayı işaret ediyordum. Buraya bir hedef için geldik. Bunu fantezi olarak söylemiyordum. Oyuncularımın kapasitesini ve azimlerini bildiğim için söylüyordum. Çok şükür 7 galibiyetle tarihi bir yarı finale çıkacağız. Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu takımda sadece Sertaç Şanlı veteran oyuncu. 35 yaşında. Bu takım önümüzdeki 3-4 yıl dünya basketboluna damga vuracaktır. 12 Dev Adam geri döndü diyebiliriz. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Şampiyon olabilecek miyiz? Madalya alabilecek miyiz? Sonuna kadar bunu başarmak için mücadele edeceğiz."

diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber