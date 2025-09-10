Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklığı

Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı öngörülmektedir.

Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği tahmin edilmektedir. Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgarın güneyli yönlerden, hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.




