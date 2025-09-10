Atıl iş gücü azalıyor!

2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması için çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Bu dönemde, toplumsal refahın artırılması ve potansiyel iş gücünün harekete geçirilmesi amacıyla, çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesi sağlanacak ve iş gücüne katılımları desteklenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP açıklama toplantısında, son dönemde atıl iş gücü konusunda dünya genelinde yükseliş trendi olduğunu belirterek, "Bunu ilk defa programda geniş bir başlık olarak ele almış durumdayız. Sadece işsizliğe değil, atıl iş gücüne de dikkatle bakıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca, çalışmanın fazileti ve üretkenliğin toplumsal aidiyet ve refaha olumlu katkısına yönelik anlayış güçlendirilerek, potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımı sağlanacak.

Atıl İş Gücünün Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar

Erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar uygulamaya alınacak.

Eğitim müfredatına, çalışmanın fazileti ve üretmenin toplumsal değeri yansıtılacak.

Potansiyel iş gücündeki bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek.

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek.

Aile bazlı izleme sistemiyle istihdam fırsatlarının daha fazla kişiye ulaştırılması sağlanacak.

Mevcut vasıflarına uygun iş bulamayanlar için yeniden beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak.

Geçici süreli aktif iş gücü programına katılanların özel sektörde ihtiyaç duyulan işlere yönlendirilmesi için takip ve eşleştirme mekanizmaları kurulacak.

Ebeveynler İçin Yeni Düzenlemeler

Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak.

Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için firmaların kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları sağlanacak.

Esnek Süreli İstihdam ve Pilot Programlar

Atıl iş gücünün yoğun olduğu bölgelerde meslek kazandırmaya yönelik programlar geliştirilecek.

Çalışan verimliliğinin artırılması amacıyla esnek süreli istihdam modelleri için pilot programlar başlatılacak.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve çocukların güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak için okul sonrası kültür, sanat ve spor programları uygulanacak.

İdari Düzenlemeler

Atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması için erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlara ilişkin idari düzenlemenin 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.



