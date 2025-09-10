Aile faciası: Eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yeniçimşit mahallesindeki evde A.M. ile eşi Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü, A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş açtı.

A.M., daha sonra sonra aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



