Boşanmak isteyen eşini aracına çarparak yaraladı
Bafra'da yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan A.K., otomobiliyle eşinin aracına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, A.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 47 yaşındaki A.K. otomobiliyle, boşanma aşamasındaki eşi F.S.K'nin kullandığı araca arkadan çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.