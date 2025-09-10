THY 8 ayda 60,7 milyon yolcu taşıdı

THY Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2025 Ağustos ile ocak-ağustos dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, THY'nin toplam yolcu sayısı ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 artarak 60.7 milyona ulaştı.

Geçen yıl ocak-ağustos döneminde 20.9 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu senenin aynı döneminde yüzde 10.3 artışla 23.1 milyona çıktı.

Ocak-ağustosta yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 82.7 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82.3, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86.7 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yıl ocak-ağustosta 168.5 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu senenin aynı döneminde yüzde 6.4 arttı ve 179.2 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi ise geçen yıl ocak-ağustos döneminde 1.3 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5.4 arttı ve 1.4 milyon tona çıktı. Şirketin ağustos sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 501 oldu.



