CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Atıl iş gücü azalıyor!
Bugün hava nasıl olacak?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Katar'da suikastı Ankara engelledi

İsrail'in Tunus ve Suriye saldırıları sonrası Hamas heyeti hedef alındı. Türkiye Gazetesi'ne göre, Türk istihbaratı sayesinde büyük bir katliam önlendi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 07:45, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 08:09
Katar'da suikastı Ankara engelledi

İsrail aynı gün içerisinde önce Tunus'ta Sumud Filosu'nu, ardından Suriye'nin Lazkiye ve Tartus bölgelerini vurdu.

İşgal gücünün Lübnan ve Filistin'de yaptığı bombardıman sonrası yeni hedef, ABD öncülüğünde yapılan müzakerelere katılacak olan Doha'daki Hamas yetkilileri oldu.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Hamas yetkilileri, güvenlik protokolünün bir üst seviyeye çıkarıldığını ve Türk İstihbarat Teşkilatının (MİT) müzakere heyetine saldırı öncesi haber verdiğini açıkladı. Ankara'nın İsrail uçaklarının seyir sürecini özel bir ekiple izleyip Filistin temsilcilerine haber vermesi katliamı engelledi.

İsrail, heyetin bulunduğu binayı 10 füze ile vurdu fakat Türk istihbaratı sayesinde Siyonist oyun bozuldu ve Hamas liderleri sağ kurtuldu. Kalleş saldırıda Hamas lideri Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu bazı kişiler kurtarılamadı.

Saldırıya, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden öfke yağdı, kınama mesajları yayımlandı. Heyetle ilgili bazı bilgilerin ABD tarafında mevcut olduğu ve Netanyahu'nun suikast için Trump'ın onayını aldığı öne sürüldü. Beyaz Saray bu iddiaları yalanladı, Trump ise, Katar'la görüşüp böyle bir saldırının tekrarlanmayacağının sözünü verdi.

Müzakerecilerden bazıları Türkiye'ye getiriliyor. İsrail medyası, Suriye, Tunus, Lübnan ve İran'ın ardından yeni operasyon hedefinin Türkiye olduğunu yazdı. Siyonist füzeleri ayrıca Suriye'nin Lazkiye bölgesini vurdu. Ardından Humus ve Lazkiye askeri bölgelerinde üsler bombalandı.

İsrail'in saldırıyla ilgili açıklamasında dikkat çeken detay, söz konusu noktalarda Türk askeri varlığıyla ilgili hazırlıklar olduğunun iddia edilmesiydi. Bir diğer önemli ayrıntı da saldırının gerçekleştirildiği saatlerde Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Asım Havari'nin, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Ankara'da görüşme halinde olmasıydı.

Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, müzakerecileri öldürmeye çalışmanın haince olduğunu belirterek, saldırıya cevap verme hakkını saklı tuttuklarını ifade etti.

TRUMP, GAZZE PLANINI DAMADINA UYGULATACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, damadı Jared Kushner'den İsrail saldırılarının bitmesinin ardından Gazze Şeridi'ne ilişkin bir plan hazırlamasını istediği bildirildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Kushner ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer Miami'de bir araya geldi.

Geçen yıl Harvard Üniversitesinde katıldığı bir programda, Gazze'nin değerli bir "su kıyısı mülkiyet" potansiyeli olduğunu söyleyen Yahudi asıllı Kushner "Gazze'deki Filistinlileri diplomasi yoluyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ya da Negev Çölü'nde bir bölgeye sürmek gerekir. İsrailli yöneticilerin yerinde olsam insanları oradan çıkarmak ve sonra da bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım" demişti.

