CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Atıl iş gücü azalıyor!
Bugün hava nasıl olacak?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hikmet Çetin ve MHP görüşmeleri ne anlama geliyor?

Hikmet Çetin'in Bahçeli ve Murat Kurum'a yaptığı ziyaretler, CHP'deki yargı süreciyle birleşince siyasi arenada büyük bir merak uyandırdı. Hikmet Çetin ve MHP görüşmeleri ne anlama geliyor? Gözler 15 Eylül'e çevrildi.

10 Eylül 2025 08:18
Hikmet Çetin ve MHP görüşmeleri ne anlama geliyor?

CHP eski Genel Başkanı ve eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, son günlerde sık sık ziyaretleri ve açıklamaları ile gündeme geliyor. CHP ile ilgili yargı süreci devam ederken, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve partinin 15 Eylül'de görülecek davası beklenirken akıllara Hikmet Çetin, 'arabuluculuk" görevine mi soyundu sorularını getiriyor.

Çetin geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Açıklamasında, "Terörsüz Türkiye sürecini" başlattığı için Bahçeli'ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdiği dile getirdi. Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, dün de MHP'nin önemli isimlerinden Feti Yıldız ile görüştü. Görüşme sonrası Feti Yıldız açıklama yapmadan Meclis'ten ayrıldı.

Çetin ise bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Her konuda sorular soruldu Çetin'e ama en dikkat çekici cevapları ise CHP ile ilgili oldu. Son günlerde CHP'de yaşanan yargı sürecini değerlendirirken, kayyum atamalarında MHP'nin de rahatsız olduğunu vurguladı ve görüşmeye ilişkin detay vermedi.

"Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz"

Çetin, Kılıçdaroğlu ile ilgili sorulara yanıt verirken, özellikle 15 Eylül'de görülecek davaya atıfta bulundu. "Mahkemenin Kılıçdaroğlu'nu kayyum ataması durumunda ne olur?" sorularına Hikmet Çetin, "Ben onun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Ben öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum. Kayyum olarak atanırsa çok kötü olur. Sokağa çıkamaz. Siz görmüyor musunuz?" dedi. Ve devam etti. Özgür Özel ile ilgili övgü dolu sözlerle bahsetti. "Yıllardır Ecevit'ten sonra ilk defa çok çalışkan, çok özverili ve çok da cesur bir lider bulduk.'' değerlendirmesinde bulundu.

Çetin'in ziyaretleri siyasi diplomasi mi?

Çetin, akıllarda geçmişteki görevlerine bakıldığında hem Meclis Başkanlığı görevinde, hem de Dışişleri Bakanı iken gösterdiği disiplinli devlet adamı tecrübesi ile anılır.

Özellikle Bosna Hersek Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk çabası akıllarda kalanlardan.

Şimdi kulislerde CHP zor günler geçirirken, Çetin'in siyasi bir diplomasi yürüttüğü söyleniyor. Şimdi gözler Çetin'in önümüzdeki günlerde kimleri ziyaret edeceğine çevrildi.

Akşam saatlerinde ise Feti Yıldız'dan kısa bir açıklama geldi. "Sayın Hikmet Çetin ile pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.


