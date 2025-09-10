'İl Başkanlığı adres değiştirdi, Hukuki süreç değişmedi'

CHP Genel Merkezinin, İstanbul Sarıyer'deki il başkanlığını kapatarak, Bahçelievler CHP İlçe binasını yeni il başkanlığı olarak duyurması hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hukukçu Begüm Ece Pazarcı, hem bu gelişmeyi hem de CHP İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in İl Başkanlığı binasına girişiminin engellenmek istenmesini Türkiye gazetesi'ne değerlendirdi.

Pazarcı " Kayyımın il binasına girişinin engellenmesi halinde kolluk kuvvetin zor kullanma yetkisi vardır" diyerek, kamu görevlisine görevini yaptırmamanın suç olduğunun altını çizdi.

Sorumluların cezai yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Pazarcı "Mahkeme kararıyla şu anda çağrı heyetinin başında Gürsel Tekin bulunmaktadır. İstanbul İl Başkanlığı binasının taşınması yönündeki adım ise hukuki süreci ortadan kaldırmaz, yalnızca adres değişikliği olarak kalır. Çünkü kayyım kararı fiziki mekana bağlı bir karar değil, parti içi usulsüzlüklere dayanıyor" dedi.



