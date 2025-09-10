CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Atıl iş gücü azalıyor!
Bugün hava nasıl olacak?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Gülşah'ın sır ölümü: Uzman çavuş adli kontrolle serbest
Özel ve İmamoğlu'nun B planı: Yeni genel merkez, yeni parti

CHP'de kurultay davası sonucu beklenirken, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun B planı gündeme bomba gibi düştü. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa, yeni kurulacak 'Ekim Partisi' için Balgat'taki TEK Parti binası kullanılacak. Selin Sayek Böke ve Bülent Tezcan'ın yürüttüğü görüşmelerle, CHP çalışanları da yeni merkeze davet edilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 09:14, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 09:17
Özel ve İmamoğlu'nun B planı: Yeni genel merkez, yeni parti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun B planı ortaya çıktı.

CHP, 15 Eylül'deki "şaibe davasında" kurultay için "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeni rota belirliyor.

Yenişafak'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun B planı ortaya çıktı. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddiaları güçlendi. Genel Merkez yönetimi mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa yeni parti kuracak. Yeni kurulacak partinin adı 'Ekim' olacak.

ADRES BALGAT

Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkar ve Kemal Kılıçdaroğlu partiye dönerse Balgat'ta bulunan ve şu an TEK Parti Genel Merkezi olarak kullanılan 1416. Sokak'taki bina kullanılacak.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal'ın oğlunun bir dönem genel başkanlığı yaptığı TEK Parti'nin bulunduğu binanın sahibi ile bir görüşme yapıldı. Mahkemenin kararına göre bir yol haritası çizilecek. Mutlak butlan kararı çıkarsa TEK Parti Genel Merkezi'ne geçilerek 'Genel Merkezimiz burası' denilecek.

Binadaki tabela 'Ekim Partisi' olarak değiştirilecek. Parti teşkilatlanmasını tamamlayarak 2028'deki seçimler için çalışmalara başlanacak.

BÖKE VE TEZCAN YÜRÜTÜYOR

Parti adına binanın görüşmelerini Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Bülent Tezcan'ın yaptığı öğrenildi.

Balgat'ta bulunan adres Demokrat Parti'ye ve Zafer Partisi'ne çok yakın bir konumda yer alıyor.

CHP Genel Merkezi'nde çalışanlar da bu binaya davet edilecek. Kurultay olana kadar CHP Genel Merkezi içerisinde çalışılmaması istenecek.


