ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

Bankalar, ATM işlemlerindeki para yatırma ve çekme limitlerinde bir kez daha güncellemeye gitti. ATM'lerde para yatırma limiti 185 bin TL'ye, çekme limiti ise konuma göre 50 bin TL'ye yükseldi.

10 Eylül 2025 09:25, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 10:49
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

Bankalar, ATM işlemlerindeki para yatırma ve çekme limitlerinde bir kez daha güncellemeye gitti.

Artık kart ve QR kodla günlük 185 bin TL'ye kadar para yatırmak mümkün hale gelirken, çekim limitleri de ATM'lerin konumuna göre değişiklik göstermek üzere 50 bin TL'ye kadar yükseltildi.

Uzun süredir ATM'lerde sadece 200 TL'lik banknotların kabul edilmesi ve uygulanan düşük işlem limitleri, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyordu. Bu durum, özellikle yüksek tutarda para yatırma ve çekme işlemlerinde sorun yaratıyordu.

GÜNLÜK 185 BİN LİRALIK LİMİT

Bu sıkıntıya çözüm getiren bankalar önemli bir adım attı. Yeni düzenleme ile birlikte kart ve QR kod kullanılarak ATM'lerden günlük 185 bin TL'ye kadar para yatırma imkanı sunulmaya başlandı. Böylece müşteriler, büyük meblağları daha hızlı ve kolay şekilde bankamatik aracılığıyla yatırabilecek.

LOKASYON BAZLI ATM AYRIMI BAŞLADI

ATM'lerde uygulanan çekim limitleri ise ATM'nin bulunduğu konuma göre farklılık gösterecek şekilde güncellendi. AVM, cadde ya da metro gibi halka açık yerlerde yer alan bağımsız ATM'lerde günlük para çekme limiti 10 bin ile 15 bin TL arasında olurken, şube içi ATM'lerde bu limitler 35 bin ila 50 bin TL'ye kadar yükseldi. Bankalar, bu ayrımla işlemlerde lokasyon bazlı bir esneklik sağlamayı hedefliyor.


