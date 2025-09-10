Uzmanından 'kırtasiye' uyarısı: Çocuğunuzun sağlığını riske atmayın!

Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanından 'kırtasiye' uyarısı: Çocuğunuzun sağlığını riske atmayın!

Kırtasiye alışverişinde ucuz ürünler çocuk sağlığını tehdit ediyor! Uzman uyarıyor: TSE ve CE belgeli ürünleri tercih edin, riske girmeyin. Çocuğunuzun sağlığı için kırtasiye alışverişinde nelere dikkat etmelisiniz?

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 16:30, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 16:30
Yazdır
Uzmanından 'kırtasiye' uyarısı: Çocuğunuzun sağlığını riske atmayın!

Kırtasiye alış verişi ile ilgili velilere uyarıda bulunan Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yendur, uluslararası onayı bulunmayan, kalite kontrolsüz ve sırf daha ucuz olduğu için tercih edilen ürünlerin kesinlikle alınmaması gerektiğini söyledi.

Yendur, "Kırtasiye ürünlerinin markasına, üretim standartlarına ve güvenlik belgelerine mutlaka dikkat edilmeli fiyat en son kriter olmalı" mesajını verdi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, öğrenci ve velileri de okul hazırlığı telaşı sarıyor. Çantası, defteri, kitabı, kalemi derken liste uzayıp gidiyor.

Hal böyle olunca veliler de alışverişe öncelikli ihtiyaca, sonrasında da ihtiyaç kaleminin fiyatına bakıyor. Ancak bu rutin içinde gözden kaçan en önemli detay, alınan kırtasiye malzemelerinin çocuk sağlığı açısından güvenilir olup olmadığı oluyor. Bu noktada velilere uyarılarda bulunan Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yendur, çocukların en çok kullandığı silgi, kalem gibi plastik kırtasiye ürünlerinde bilinmeyen markaların tercih edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Uzm. Dr. Özge Yendur , "Sağlık Bakanlığı tarafından denetimi yapılmış olan kırtasiyelerden alınmasını özellikle öneriyoruz. Kırtasiye malzemelerinin üretimi ve denetlenmesinin yanı sıra Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Conformite Europeenne (CE) yani Avrupa'ya uyum damgalarının olup olmasına dikkat etmek gerekiyor. Kırtasiye ürünlerinde barkodlu olanlar tercih edilmeli. Markasız, renkli, kalitesiz olup daha ucuz olan ürünler tercih edilmemeli. Ürünlerin markasına ve standartlara uygun olup olmadığına dikkat edilmeli" dedi.

Suya dayanıklı olmayanlar tercih edilmeli

Kırtasiye malzemesi seçerken TSE ve CE etiketlerinin yanında özelliklerine de dikkat etmek gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Özge Yendur, seçilen ürünün kimyasal içermemesine ve üretiminde toksik madde kullanılmamış olmasına bakılması gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Özge Yendur, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle suya dayanıklı olmayanların tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. Suya dayanıklı kalem, boya veya mürekkepler genellikle ftalatlar, formaldehit türevleri, ağır metaller veya solvent bazlı kimyasallar içerir. Bu maddeler ürünün silinmemesini, kalıcı olmasını ve suya karşı dirençli olmasını sağlar. Ancak aynı maddeler toksik olabilir ve çocukların cildine temas ettiğinde ya da ağız yoluyla alındığında sağlığı olumsuz etkileyebilir. Çocuk sağlığı açısından önerilen ürünler genellikle suda çözünebilen (water-based) yani su bazlı ürünlerdir. Bunlar kolay silinir, toksik madde içermez ve kazara temas durumunda daha güvenlidir" açıklamasında bulundu.

Yapıştırıcıdan ataca sırayla dikkat edilmesi gerekenler

Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken diğer konuları da Uzm. Dr. Özge Yendur, şu şekilde özetledi:

"Öte yandan ahşap kalemlerin kullanılması ideal. Defter ve kağıtlarda geri dönüşümü ve çevre dostu olanların ve FSC sertifikalı yani ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetildiğini gösteren ürünlerin tercih edilmesi önem taşıyor. Doğal pigmentler veya bitkisel bazlı boyalar gibi çevre dostu seçenekler tercih edilecekler arasında yer alıyor. Yapıştırıcı gibi kırtasiye malzemelerinde ise kimyasal içerikler, toksik olmayan bilinen markalar özellikle çocukların üzerinden kolayca silinebilen temizlenebilen yapıştırıcılar tercih edilmesi önem taşıyor. Bunlarda da yine standartlarının ve barkodunun kontrol edilmesi gerekiyor. Keskin uçlu makaslar yerine yuvarlatılmış uçlu makaslar tercih edilmeli. Bıçaklı makasları kullanmaktan kaçınılmalı. Ataçlar ve raptiyelerin paslanmaz çelik olması gerekiyor. Nikel içermeyen malzemelerin tercih edilmesi önem taşıyor. Aksi halde çocukların derisine temas etmesi durumunda alerjik reaksiyona neden olabilir. Diğer bütün kırtasiye malzemelerinde çocukların sürekli kullandığı bir malzeme olsun veya olmasın yanında durduğu için cilde temas edebilir. Cilt reaksiyonlarına çocukların kullandığı bütün malzemelerde alerjik olmaması, deri kontakt dermatite yol açmayan toksik madde ve alerjen içermeyen ürünler olmasına özen gösterilmesi gerekiyor."

BPA, hormon etkisi yaratıyor

Özel olarak plastik ürünlerin bazılarında kullanılan Bisphenol A (BPA) adlı gıda koruyucu madde konusunda uyarıda bulunan Uzm. Dr. Özge Yendur,

"Bu madde östrojen benzeri de bir madde içeriyor. Bu da plastiklerin içerisinde kullanılıyor. Plastiklerin iç tarafını kaplamak amacıyla gıdayı da muhafaza etmek için kullanılıyor. Bu madde özellikle östrojen benzeri bir hormon etkisi gösterdiği için kısa ve uzun süreli yan etkileri var ve kanserojen maddelerin başında geliyor. Özellikle buna da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Uzm. Dr. Özge Yendur Sezer, çanta seçiminde de çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemesi gerektiğini dile getirerek, "Çantanın ağırlığı omuzlara eşit dağılmalı. Yastıklı, iki tarafı ayarlanabilir omuzları kalın askılı çantalar tercih edilmeli. Mümkünse belden 5 cm üzerinde başlaması gerekiyor askıların. Önden de saran bir bant kemer şeklinde olabilir. Sırt pedi olanlar daha fazla konfor sağlıyor. Bölmeli olması ve ağırlığı eşit dağıtması yük bindirmemesi açısından önem taşıyor"

uyarısında bulundu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber