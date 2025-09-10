Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir depremzedenin, taşınmazına ilişkin hak sahipliği tespitinin "tapu kaydında depo olarak geçtiği" için yapılmaması üzerine yaptığı başvuruda, dostane çözüm yöntemiyle hak sahipliği işlemlerinin yapılmasını sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaşayan bir kişinin depo vasfındaki taşınmazının hak sahipliği işlemleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılmadı.

Taşınmazın tapu kaydında "depo" olarak geçmesine rağmen uzun yıllardır kız kardeşi tarafından fiilen konut olarak kullanıldığını belirten kişi, konut olarak kullanıldığına dair elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinin bulunduğunu ayrıca fatura örnekleri, nüfus kayıt bilgileri, mahalle muhtarlığından alınmış konutta yaşandığını teyit eden yazı ile fotoğrafları da sundu.

"Taşınmazın niteliği" gerekçe gösterilerek başvurusu reddedilen kişi, KDK'ye başvurdu. KDK, başvuru konusu uyuşmazlığın "dostane çözüm" yöntemiyle sonuçlandırılması adına AFAD ile temasa geçti.

AFAD, başvurucunun itirazının, sunduğu belgeler dikkate alınarak yeniden değerlendirildiğini ve hak sahipliği talebinin gerçekleştirildiğini KDK'ye bildirdi.



