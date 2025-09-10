Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2025-Sayıştay Eleme Sınavı: Başvuruların Alınması

2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme), 1 Kasım 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Eylül 2025 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Sayıştay Eleme Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru KılavuzuAday Başvuru FormuAday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı KılavuzuBaşvuru Merkezleri

