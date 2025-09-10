Öğrenci servisi kaza yaptı! 8'i öğrenci 9 kişi yaralı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 11:32, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 11:58
Manisa'nın Demirci ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Muharrem Baş yönetimindeki servis minibüsü, Hacıhamza Mahallesi'ndeki bir siteye öğrenci almak için girdiği sırada Zinnur Eroğlu idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 8 öğrenci ve sürücülerden Eroğlu, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.