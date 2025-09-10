Yeni rektör, kişiye özel ilanı iptal etmeli!

Görev süresi sona eren rektörlerin yeni bir atama yapılıncaya kadar işlemleri devam ettirmek üzere görevine devam etmesi ilgili mevzuatın ve teamüllerimizin bir gereğidir.

Ancak, bu süre zarfında rutine dair hizmetlerin sürmesi beklenirken; bazı rektörlerimiz bu dönemi de iş bulma kurumunun irtibat noktası olarak hizmet etme süreci olarak ne yazık ki görebiliyor.

Bu tespitimizi bir örnekle izah ederek, zararın neresinden dönerseniz kazançtasınız düşüncesiyle başta İzmir Demokrasi Üniversitesinin yeni Rektörü olmak üzere ilgililerin dikkatine sunalım.

İlgili üniversitenin önceki yönetimi, 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de Rektörlüğe bağlı Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırmak üzere kişiye özel şartlar içeren uygulamalı birim statüsünde Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Daha sonra ilan şartı 27 Ağustos 2025 tarihinde şu şekilde düzeltilmiştir:

Görüldüğü üzere, ilan tamamen belirli bir adayı tarif etmekte, kişiye özel şartlar içermektedir. Uygulamalı birim statüsünde hizmet edecek bir öğretim görevlisinde yurt dışı deneyim şartı aramanın izahı yoktur!

Bu sebepten dolayı, göreve yeni atanan Rektör Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU'nun henüz kazanılmış hak doğmadan söz konusu alımı iptal etmesi kamu yararı açısından en doğru adımlardan birisi olacaktır!