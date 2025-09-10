CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti

CHP Kurultayı davasında görevli mahkeme tartışması AYM'ye taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "Anayasa'ya aykırı olduğunu" belirterek yüksek mahkemeye başvurdu. Ancak başvuru, AYM tarafından uygulanacak kural olmaması nedeniyle reddedildi. Böylece dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu süreçte mahkemeler arasında yaşanan görev uyuşmazlığı ve yapılan itirazlar, yargı sürecinin karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ne Olmuştu?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

dahil için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla ve siyasi yasak talep edildi. İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle "görevsizlik" kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti.

Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı.

tarihli kararıyla kaldırıldı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz 'da yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi.

'da yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5'inci Ceza Dairesi, CHP'nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan, "Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, söz konusu hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma gibi hakları düzenleyen maddelerine aykırılık taşıdığına kanaat getirerek, kararın iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.

Dava 15 Eylül'de

Öte yandan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, 15 Eylül'de görülecek.



