Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti

Uğur Gökdemir, hesabından yaptığı paylaşımda, yıllardır üyesi olduğu CHP'den Beykoz Belediyesi meclis üyesi olarak halka hizmet ettiğini ancak son süreçte yaşananların kendisini derinden yıprattığını dile getirdi.

Hakkında açılan davalarda partililer tarafından yalnız bırakıldığını belirten Gökdemir, yaşananlara rağmen partisine ve mücadele arkadaşlarına hiçbir kırgınlık taşımadığını, bugüne kadar birlikte yürüdüğü herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Ancak mevcut şartlarda CHP üyeliğini sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdiğini ve bugün itibarıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğini belirtti.

Murat Uzun'un İstifa Açıklaması

Murat Uzun da hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Yerel seçimlerle birlikte başlayan meclis üyeliği görevi boyunca tek amacının Beykoz'un ve Beykozluların hakkını savunmak olduğunu aktaran Uzun, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Tastan ve yönetiminin, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlediğini belirtti.

Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetiminin arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli işbirlikleri yaparak grubu böldüğünü, ortak aklı ve dayanışmayı yok ettiğini ifade etti.

Kişisel ihtirasların Beykoz'un menfaatlerinin önüne konulduğunu, bu anlayışın partinin mecliste etkin olmasını engellediğini ve Beykoz'a hizmet etme iradesini hedef aldığını söyledi.

Koltuk, makam ya da kişisel hesapların değil, Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatinin esas olduğunu vurguladı.

Bu gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini ve yoluna halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğini kamuoyuna ilan etti.

Özlem Vural Gürzel'in İstifası

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de dün yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.



