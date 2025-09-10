Arının soktuğu çiftçi yaşamını yitirdi
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çiftçilik yaptığı öğrenilen Ali Tarımcı'yı iş için gittiği sanayi sitesinde arı soktu. Tarımcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 12:39, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 12:41
Arı sokmasına alerjisi olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Tarımcı fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
İlk müdahalesinin ardından Koçarlı Sağlık Merkezi'ne kaldırılan Tarımcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ali Tarımcı'nın cenazesinin öğle namazına müteakip Yeni Cami'den kaldırılarak Koçarlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.