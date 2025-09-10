Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı

Sözleşmeli öğretmen istihdamında yeni dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdamında Milli Eğitim Akademisinde alınacak hazırlık eğitiminde başarılı olma şartı geçerli olacak.

Haber Giriş : 10 Eylül 2025 13:40, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 13:42
1 Eylül 2025 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdamı, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitiminde başarılı olan adaylar arasından pedagojik formasyon şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek.

18 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile gerçekleştirilen düzenlemeler sonrasında, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesinde; Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Kanun'da sayılan suçlardan mahküm olmamak, devlet memurluğundan çıkarılmamış veya 25'inci maddeye göre öğretmenliği sona ermemiş olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, öğretmenliğe atanacağı için Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak şartları aranacak.

1 Eylül 2025 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun olması gerekiyor. Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi sürecinde ayrıca bir pedagojik formasyon eğitimi almış olma şartı aranmayacak. Böylece halihazırda üniversitelerde açılan formasyon programlarına öğrencilerin yüksek kayıt ücretleri ödeyerek kayıt yaptırmalara gerek olmayacaktır.

Hazırlık eğitimine alınacak öğretmenler, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan dahilinde her bir öğretmenlik alanı için Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanı üstünlüğüne göre belirlenecek. Engelli adaylar ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, atamaya esas başarı puanları esas alınarak tercihleri doğrultusunda sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları dışındaki diğer kurum ve kuruluşlardaki öğretmen istihdamı ise kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmaya devam edecek.

