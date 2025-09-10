Ümit Özdağ hakim karşısında

Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ümit Özdağ hakim karşısında

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında savunma yapmadı. Savcı, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 14:21, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 14:23
Yazdır
Ümit Özdağ hakim karşısında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Özdağ, İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen ikinci duruşmada savunma yapmadı son savunma için mahkemeden ek süre istedi.

Ümit Özdağ için 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasına konu olan konuşmayı 19 Ocak'ta partisinin Antalya'daki istişare toplantısında yapmıştı.

5 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Özdağ bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti.

Devamındaki süreçte "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasından 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdağ, 2 yıl 4 ay ceza almıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor.

İddianamede Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükmün uygulanması da talep edilmişti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber