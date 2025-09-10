Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
FETÖ üyesi olduğu iddia edilen doktor serbest bırakıldı

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Bylock kullandığı tespit edilen doktor, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Giriş : 10 Eylül 2025 14:33, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 14:33
FETÖ üyesi olduğu iddia edilen doktor serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan ve doktor olarak görev yapan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler FETÖ'ye üye olma suçundan 2018 yılında hakkında işlem yapılan ve aranması bulunan ve örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer aldığı tespit edilen N.K.'yı gözaltına aldı.

Şahsın doktor olarak görev yaptığı ve örgütün Bylock isimli haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


