Sındırgı'da bir ayda 9 bine yakın artçı

Balıkesir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı 6.1'lik Sındırgı depreminin üzerinden bir ay geçti.

Bir ay içinde 9 bine yakın artçı sarsıntının meydana geldiği Sındırgı ilçesini ziyaret eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bir yerde sıcak su çıkışı varsa, o bölgede ya yanardağ vardır ya da depremler vardır. Turizm sıcak su noktaları ile Sındırgı'nın açılımlarından birisi olabilir. Yaşanan büyük depreme istinaden en büyük artçı depremin 5.0 ya da 5.1 olması gerekiyordu. Bu da olmuş durumda. Sındırgılıların merak ettiği; 'bundan daha büyük bir deprem olabilir mi?' Bilimsel olarak bunu söyleme olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı'da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim. Deprem aslında bir nimettir. Deprem olmasa, sıcak su olmaz, travertenler olmaz, ılıcalar olmaz, su içemezsiniz. Sındırgı'da hangi mahallede kaç kata izin verilmeli. Bunun kararını belediyeler verecektir. Sındırgı yolunda doğuda TOKİ evleri yapıldığını gördüm. Bunlar oldukça sağlam yere yapılıyor ve güvenceli yapılardır" dedi.