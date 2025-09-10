Rutte'den Putin'e mesaj: Biz hazırız, teyakkuzdayız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında dün gece NATO üyesi Polonya'nın hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edilmesine değindi. Polonya hava sahasına çok sayıda Rus insansız hava aracının girdiğini ifade eden Rutte, "Hava savunmamız devreye girdi ve NATO topraklarının savunulması, tasarlandığı şekilde başarıyla sağlandı. Polonya ile birlikte bu operasyona birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16'ları, Hollanda F-35'leri, İtalyan AWACS'ı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı" dedi.

Polonya'nın NATO'nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesi uyarınca yaptığı başvurunun ardından NATO Atlantik Konseyi'nin bu sabah toplanarak durum değerlendirmesi yaptığını ifade eden Rutte, "Müttefikler, Polonya ile dayanışmalarını ifade etti ve Rusya'nın pervasız davranışını kınadı. Olayla ilgili tam değerlendirme sürüyor. Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir hadise olmadığıdır" diye konuştu.

"Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz"

Rutte, "Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunmadaki duruşumuzu aktif bir şekilde yönetmeye devam edecek. Müttefikler, ittifak topraklarının her karışını savunma konusunda kararlıdır. Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz. Hava savunmalarımız, sürekli hazır durumda olacaktır" şeklinde konuştu. Bu durumun NATO'nun ve Lahey'deki zirvede üzerinde anlaşma sağlanan rotanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Rutte, "Savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız, caydırıcılık ve savunma için ihtiyaç duyduklarımıza ulaşmak için savunma üretimimizi artırmamız ve güvenliği bizimkiyle iç içe olan Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemiz gerekiyor" dedi. Rutte, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıyı devamlı bir şekilde hedef alan tehlikeli bir saldırı savaşı yürüttüğünü ve Rusya'nın tırmanan saldırıları karşısında NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteği artırma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

"Değerlendirme sürüyor"

Basın toplantısında Polonya'daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına ilişkin bir soruya Rutte, "Söylediğim gibi, tam değerlendirme sürüyor. Ancak elbette, kasıt olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır. Kesinlikle tehlikelidir. Ama tekrar ediyorum, değerlendirme sürüyor" dedi.

Putin'e "Her zaman hazır ve teyakkuzda olduğumuzu bil" mesajı

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik mesajının ne olduğuna ilişkin bir soruya ise, "Putin'e mesajım açık. Ukrayna'daki savaşı durdur. Şu anda esasen masum sivillere ve sivil altyapıya yönelmiş olan savaşı tırmandırmaya son ver. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak. Ve bil ki, biz hazırız, teyakkuzdayız ve NATO topraklarının her karışını savunacağız" açıklamasını yaptı.

"Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim"

Rutte, bu durumun NATO'nun hava savunma kapasitesi ve nispeten yeni bir tehdit olan insansız hava araçlarına karşı savunma bakımından neler ortaya koyduğuna ilişkin bir soruya ise, "Bana sorarsanız dün gece tanık olduğumuz şey, NATO ve müttefiklerin, fakat tabii Polonya'nın kendisi ile beraber aynı zamanda Hollanda, İtalya ve Almanya'nın çok başarılı bir tepki ortaya koymasıydı. Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim. Elbette her zaman bir adım önde olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Ama dün gece, hava sahası da dahil olmak üzere NATO topraklarının her karışını savunabileceğimiz görüldü" dedi.