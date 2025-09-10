Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 16:11, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 16:11
E.E.E. (24) yönetimindeki 14 BB 314 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 GV 505 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.E.E. ile aynı araçtaki D.E. (48) hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.