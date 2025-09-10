TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
Restoranda işe alınmayınca garsonu tabancayla vurdu

Adana'da restoranda işe alınmayınca tartıştığı garsonu tabancayla vurarak yaralayan 17 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 19:22, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 19:23
Restoranda işe alınmayınca garsonu tabancayla vurdu

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce restorana garsonluk için başvuran A.K. (17), olumsuz yanıt alınca iş yerindeki çalışanlara husumet güttü. Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson Nizamettin Y.'ye (44) ateş açtı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Nizamettin Y.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi yakın bir sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Nizamettin Y. ise taburcu edildi.

