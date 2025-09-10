Bulgaristan istihbarat teşkilatı DANS Türkçe bilen ajan arıyor

Bulgaristan'ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için ilan yayınladı. DANS'ın popüler iş bulma siteleri üzerinden yayınladığı ilanda, hem başkent Sofya'daki merkezine hem de Yambol şehrine yeni istihbarat elemanları alınacağını belirtti. İlanda, Sofya'daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen toplam 6 ajan arandığı, Yambol'daki görev için ise özel bir yabancı dil şartı aranmadığı ancak adayın ekonomik güvenlik alanında çalışacağı ifade edildi.

Çifte vatandaşlar başvuru yapamıyor

İlanda, başvuru koşullarında, adayların yalnızca Bulgaristan vatandaşı olmaları gerektiği vurgulanırken, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin ve özellikle Türkiye'den zorunlu göç edenlerin istihdam edilmeyeceği belirtildi.