Bakan Fidan: Türkiye olarak elimizi her zaman taşın altına koyduk

Bakan Fidan, Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen "Karadağ Devlet Günü" resepsiyonunda konuştu.

Fidan, dost Karadağ halkını milli günleri vesilesiyle yürekten kutladığını dile getirerek, Karadağ ile Türkiye arasındaki dostluğun geçmişten bugüne uzanan temeller üzerinde yükseldiğini söyledi.

Osmanlı Devleti'nin stratejik bir yaklaşımla Karadağ'ın bağımsızlığını 1878'de tanıdığını hatırlatan Fidan, Karadağ'ın ilk büyükelçiliğini Osmanlı Devleti'nde açmasının da tesadüf olmadığını belirtti.

Fidan, bugünkü resepsiyonun da kadim sefaret binasında düzenlenmesinin ortak tarihin armağanı olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 146 yılı geride bıraktığını anlattı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve kısa süre önce Balkan Barış Platformu kapsamında bir araya geldiği Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i İstanbul'da görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm katılımcılara kalbi selamlarını ilettiğini söyledi.

Fidan, halkının arzu ve iradesiyle yıllar sonra tekrar kurulan Karadağ'ın zaman içinde Balkanlar'da barış içinde bir arada yaşamanın model ülkesine dönüştüğünü kaydetti.

- "Karadağ, geleceği ve potansiyeliyle öne çıkıyor"

Acı tecrübelere tanık olunan bir coğrafyada Karadağ'ı oluşturan farklı etnik ve dini toplulukların bir arada huzur içinde yaşamasının takdire şayan bir örnek olduğunu vurgulayan Fidan, "Bu aynı zamanda tüm bölgemiz için de çok kıymetli bir mesajdır. Karadağ, sadece geçmişiyle değil, geleceğiyle ve potansiyeliyle de öne çıkmaktadır. Stratejik konumuyla, bağlantısallık, enerji, ulaştırma ve turizm bakımından da giderek bir cazibe merkezi olmaktadır. Karadağ, aynı zamanda NATO İttifakı'nın saygın bir üyesi ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde önemli mesafe katetmiş bir aday ülkedir." diye konuştu.

Fidan, Karadağ ile Türkiye arasındaki ilişkilerde parlak bir tablo görüldüğüne işaret ederek, ikili ve çok taraflı işbirliğinin iki ülke arasındaki tarih kadar köklü ve dostluk kadar derin olduğunun altını çizdi.

İlişkilerin üst düzey ziyaret ve temaslarla günden güne pekiştiğini dile getiren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'in son yıllardaki karşılıklı ziyaretleriyle iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir ivme kazandığına dikkati çekti.

- Ticaret hacmi hedefi 250 milyon dolar

Fidan, ekonomik ve ticari bağların günden güne arttığına işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyon doları geçtiğini ve 250 milyon dolar hedefine yükselmeye yakın olduklarını söyledi.

Türk firmalarının Karadağ'da önemli yatırımlar yaptığını kaydeden Fidan, altyapıdan inşaata hizmetten turizme kadar birçok alanda Türkiye'nin imzası bulunduğunu dile getirdi.

Fidan, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası başta olmak üzere yıllık 12 binden fazla Türk şirketin Karadağ'daki faaliyetleriyle iki ülkenin ortak refahına katkı sağladığını belirtti.

Karadağ'daki Türk sermayeli yatırımların 600 milyon avroyu aştığını aktaran Fidan, Karadağ'a doğrudan yabancı yatırımlar bakımından 2024'te ikinci sırada yer aldıklarını ve 2025'in ilk 6 aylık döneminde ilk sıraya yükseldiklerini ifade etti.

Fidan, Türkiye'nin yatırımlarının sayısını ve hacmini başta bağlantısallık projeleri olmak üzere daha da artırma konusunda hemfikir olduklarını kaydederek, bunlara ek olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet İşleri Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumlarla Karadağ'ın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunduğunu dile getirdi.

- "Küresel adalet için ilk adım kendi coğrafyamızda atılmalı"

İkili ilişkiler derinleştirilirken içinde bulunulan küresel ortamın göz ardı edilemeyeceğine ve dünyanın art arda gelen krizlerin sarsıntısıyla zorlu bir imtihan sürecinden geçtiğine işaret eden Fidan, şöyle konuştu:

"Uluslararası sistem ne küresel meselelere çare olabiliyor ne de bölgesel çatışmalara çözüm üretebiliyor. Bu nedenle küresel adaletin tesisi için ilk adımı kendi coğrafyamızda atmalı, değişimi kendi çevremizden başlatmalıyız. Biz Türkiye olarak bu gidişata seyirci kalmadık, elimizi her zaman taşın altına koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Çözümü bizzat yaratan, kolaylaştıran ve sorumluluk üstlenen bir dış politika anlayışımız var. Bunu yaparken yakın çevremizi her zaman öncelikli görmekteyiz."

Fidan, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler gerektiğine dikkati çekerek, "Çünkü biz biliyoruz ki eğer kendi coğrafyamızda barışı, adaleti ve istikrarı tesis edemezsek dünyaya da umut olamayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'teki EUFOR-ALTHEA'ya ve Kosova'daki NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) misyonlarına güçlü desteğinin bölgenin barış ve huzuruna verilen önemin somut örnekleri olduğunu aktaran Fidan, KFOR'un komutasının sonraki dönemde yeniden bir Türk komutan tarafından üstlenileceğini söyledi.

Fidan, Balkanlar'daki meselelerin açık yüreklilikle ve yapıcı bir şekilde konuşulup çözüm aranması ve mevcut işbirliği imkanlarının daha iyi nasıl ele alınabileceği konusunda Balkan Barış Platformu'nu hayata geçirdiklerini anımsattı.

- "Balkan Barış Platformu, dışarıdan reçetelerden çok daha iyi neticeler getirecek"

Bölgesel sahiplenme ilkesinin en güzel örneklerinden olan bu platforma aktif şekilde katılım sağlanmasından dolayı müteşekkir olduklarını dile getiren Fidan, "İnanıyorum ki Balkan Barış Platformu, bölgemiz için dışarıdan yazılan reçetelerden çok daha iyi neticeler getirecektir." dedi.

Fidan, iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel paydalarının, milletler arasındaki güçlü bağlar ve müstesna siyasi ilişkilerin, Karadağ ile Türkiye arasındaki muazzam işbirliği potansiyelinin sağlam temellerini oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu temel üzerindeki ilişkilerin çok daha ileri seviyelere taşıma yönünde iki tarafta da güçlü bir iradenin mevcut olduğunu belirten Fidan, bu çerçevede Türkiye-Karadağ ilişkilerinin bu güzel tabloyu daha da gölgede bırakacak düzeylere ulaşacağına emin olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, ayrıca etkinlik kapsamında Balkanlar'dan gelen soydaş çocuklarla görüştü.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen resepsiyona Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemovic, Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç, İstanbul Valisi Davut Gül, Edirne Valisi Yunus Sezer, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Karadağ İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül ve çok sayıda davetli katıldı.