37 ilin emniyet müdürü değişti
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Dolu yağışı ekili alanları vurdu: Elmada zarar 100 milyon Türk lirası!

Isparta'nın Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, yaklaşık 5 bin dönüm arazide hasara yol açtı ve üreticileri 100 milyon lira civarında zarara uğrattı. Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, zararın tespitinin devam ettiğini ve tarımsal borç erteleme ile nakdi yardım taleplerinde bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 23:05, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 23:52
Isparta'nın Gelendost ilçesinde 5 bin dönüm arazide etkili olan dolu yağışı, üreticilerin yaklaşık 100 milyon lira zarara uğramasına neden oldu.

Dolu yağışının ardından Isparta Valisi Abdullah Erin bölgeye giderek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, dolu yağışının iki gün önce yaşandığını söyledi.

Gelendost'un yanı sıra Eğirdir ilçesinde de etkili olan dolunun elmalara zarar verdiğini belirten Selçuk, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar tespitleri şu an devam etmektedir. Yaklaşık olarak 5 bin dönüm civarında bir alan hasardan etkilendi."

- "Nakdi yardım talebimiz olacak"

Isparta Valisi Abdullah Erin ile konu hakkında toplantı gerçekleştirdikleri aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Zarar gören elmaların meyve suyu fabrikalarına gönderilmesi için gerekli görüşmeleri yaptık. Tarım İl Müdürlüğünden borç erteleme ve nakdi yardım gibi talebimiz olacak. Geçen yıl 1 milyon 250 bin civarında bir rekoltemiz vardı. Bu yılın başlarında yaşanan zirai don nedeniyle yüzde 30 verim kaybımız oluştu. Bu zirai donun üstüne bir de dolu hadisesi yaşandı. 150 bin ton civarında kayıp bekliyoruz. 100 milyon lira civarında bir zararımız mevcut.

