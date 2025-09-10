37 ilin emniyet müdürü değişti
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
500 yıllık tarihi okul binasına 3 çocuk yazı yazıp sembol çizdi

Fatih'te restorasyon çalışmalarına başlanması beklenen 500 yıllık tarihi okul binasının duvarlarına çeşitli yazılar yazan ve semboller çizen 3 çocuk, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 23:45, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 23:45
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultan Selim Caddesi'ndeki restorasyon çalışmalarının planlandığı 500 yıllık Sultan Selim Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin binasında, el feneriyle dolaşan kişilerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan tarihi okulun duvarlarında çeşitli yazılar ile sembollerin olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kimlikleri belirlenen E.H.Ö. (16), M.H.A. (15) ve A.M.Ü'yi (16) yakaladı.

Çocukların sorgusunda, söz konusu yazı ve sembolleri arkadaşlarını korkutmak amacıyla internetten bakarak, nalburdan temin ettikleri boyalarla çizdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen çocuklar hakkında yasal işlem başlatıldı.

