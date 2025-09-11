Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, diğer bölgelerin ise az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Özellikle Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden; Hakkari çevrelerinde ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

Önemli Notlar

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



