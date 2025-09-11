Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
TBMM'de Milli Dayanışma Komisyonu bu hafta iki önemli toplantı yapacak. Sendikalar ve iş dünyası temsilcileri kritik görüşlerini paylaşacak.
TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada iki toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantılarda, sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek. Komisyona davet edilen temsilciler, sürece ilişkin görüşlerini aktaracaklar.
Komisyona Davet Edilen Sendikalar ve Temsilciler
- Türk-İş
- Hak-İş
- DİSK
- Memur-Sen
- Türkiye Kamu-Sen
- BİRLEŞİK KAMU-İŞ
- KESK
İş Dünyası Temsilcilerinin Katılımı
- TÜSİAD
- MÜSİAD
- TOBB
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği
- TESK
- TİSK
"Komisyon İmralı'ya Gitsin" Önerisi
Komisyonda, MHP'nin "İmralı'ya heyet gitsin" önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin İmralı'ya gitmesini önermişti.