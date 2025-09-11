GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç polis yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ihraç polis yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 07:34, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 07:35
FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç polis yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Kayseri Adalet Sarayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranması bulunan ihraç polis M.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç.'nin işlemleri sürüyor.


