FETÖ üyesi olmaktan aranan ihraç polis yakalandı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Kayseri Adalet Sarayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ' FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranması bulunan ihraç polis M.Ç. yakalandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net