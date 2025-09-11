Ali Koç sahnedeyken düştü
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, 1907 Derneği buluşmasında konuşurken bir anda yere düştü. Kısa sürede toparlanan Koç, konuşmasına devam etti.
Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala, başkan adayları da Fenerbahçe dernekleriyle buluşmaya başladı.
Buluşmalar kapsamında adaylar vaatlerini sunarak oy desteği istedi.
BİR ANDA YERE DÜŞTÜ!
Mevcut başkan Ali Koç, son olarak seçim programı kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleriyle buluştu.
Koç, burada konuşma yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Talihsiz kaza sonrası hemen ayağa kalkan Koç, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
