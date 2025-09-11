OVP: Plan mı, Pilav mı?

GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın "faiz" kararında
Gözler Merkez Bankası'nın "faiz" kararında
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OVP: Plan mı, Pilav mı?

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 08:05, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 09:16
Yazdır

Ekonomim yazarı Prof. Dr. Evren Bolgün, bu hafta açıklanan 2026-2028 Orta Vadeli Programı (OVP)'nı değerlendirirken, Demirel'in yıllar önce söylediği meşhur sözü hatırlattı:

"Bize plan değil, pilav lazım."

Bolgün, geçmişten bugüne planların hep revize edilmek zorunda kaldığını, OVP'nin ise giderek "itibar kaybettiğini" vurguladı.

OVP'nin geçmiş karnesi zayıf

Türkiye'de 1960'lardan itibaren Devlet Planlama Teşkilatı eliyle uzun vadeli kalkınma planları hazırlanıyordu. AK Parti döneminde ise 2006'dan bu yana her yıl eylül ayında üç yıllık OVP'ler açıklanıyor.

Ancak Bolgün'e göre OVP'lerin güvenilirliği ciddi biçimde aşındı:

2022 OVP hedefi: Enflasyon %9,8 Gerçekleşme: %64,27
2023 OVP hedefi: Enflasyon %24,9 Gerçekleşme: %64,77
2024 OVP hedefi: Enflasyon %33 Gerçekleşme: %44,4

Yeni programda büyüme ve enflasyon hedefleri

2026-2028 dönemini kapsayan yeni programda büyüme hedefleri şu şekilde belirlendi:

  • 2026: %3,8
  • 2027: %4,3
  • 2028: %5

Türkiye'nin kuruluşundan bugüne ortalama büyüme oranı %4,8 iken, bu hedeflerin altında kalındığı görülüyor.

Enflasyon için ise oldukça iddialı hedefler verildi:

  • 2026: %16
  • 2027: %9
  • 2028: %8

Ancak Bolgün, yaklaşan 2027 seçimleri öncesinde bu hedeflerin tutmasının mümkün görünmediğini belirtiyor:

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 2027'de tek haneli enflasyon hedefleri yine boşa çıkacak."

Dolar/TL'de tablo nasıl?

Yeni OVP'de döviz kuru için öngörüler de paylaşıldı:

  • 2025 ortalama: 39,63 TL yılsonu beklentisi 43 TL
  • 2026 ortalama: 46,60 TL yılsonu beklentisi 50,50 TL
  • 2027 ortalama: 50,71 TL

Bolgün'e göre, kurda "mükemmel denge" çiziliyor ama özellikle 2027'de erken seçim ihtimali varken bu istikrarın sağlanması pek olası değil.

Kamu maliyesi ve bütçe açığı

  • Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranı %3,6'dan 2028'de %2,8'e gerilemesi hedefleniyor.
  • 2025 bütçe açığı 2,2 trilyon TL olarak öngörülürken, Temmuz itibarıyla 2,26 trilyon TL'ye ulaşmış durumda.
  • Faiz harcamaları: 2025'te 2 trilyon TL 2026 hedefi 2,7 trilyon TL.

Bolgün bu tabloya ilişkin şunu söylüyor:

"Nas politikasının faizlerde işlemediği ortada."

Vergiler ve hane halkı üzerindeki yük

OVP'ye göre, 2025'te vergi gelirlerinde artış %47, 2026'da ise %28 olacak.

Bolgün, hane halkı üzerindeki vergi yükünün artacağına ve küçük esnaf için gerçek usulde vergilendirme sistemine geçileceğine dikkat çekiyor.

Plan değil, pilav tartışması devam ediyor

Yeni OVP'de; enflasyonun düşeceği, cari açığın azalacağı, TL'nin değer kazanacağı ve bütçe açığının kısmen daralacağı öngörülüyor.

Ancak işsizlik oranının %8,5'ten %7,8'e düşeceği yönündeki tahminler gerçekçi bulunmuyor.

Bolgün, yazısını şu sözlerle noktalıyor:

"Ne diyelim, seneye eylülde önümüzdeki OVP'ye bakalım."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber