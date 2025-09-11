Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 52 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik 81 ilde denetimler düzenlendiğini duyurdu.

Denetimlerde 8 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ile 5 bin 842 noktada 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi.

14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 666 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır."