Oynamadan zam istedi!

Aslan'da yönetimi şaşırtan bir transfer hikayesi yaşandı.

Galatasaray Kulübü'nün tam 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Rapid Wien'den aldığı ve büyük hayal kırıklığı yaşadığı Yusuf Demir, saha dışında olduğu gibi masada da can sıktı.

Geçen sezon 17 maçta toplam 453 dakika süre alıp 2 gol 2 asistlik katkı yapan Yusuf Demir, bu sezon ise hiç süre almadı. Teknik ekibin raporu doğrultusunda kiralık gönderilmek istendi.

TALEBİ DİKKATE ALINMADI

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yusuf Demir'in yıllık ücretinin yarısını da üstlenip forma giyeceği bir takıma gitmesi önerildi.

22 yaşındaki isim kiralanması durumunda yapılacak olan yeni mukavele için 'zam' talep etti. 950 bin avro garanti ücret alan Yusuf, rakamın 1,2 milyon avroya çıkarılması halinde sözleşme uzatabileceğini bildirdi.

Bu öneriyi dikkate dahi almayan yönetim, kararını değiştirmezse Demir ile sezon sonu yollarını ayıracak.