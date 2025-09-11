AYM, Murat Çalık'ın tahliye talebini reddetti

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları, sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), görevden uzaklaştırılan Çalık hakkında yapılan tahliye talebini reddetti.

TEDBİR KARARI VERİLDİ

Kararda Çalık'ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik ise tedbir kararı verildi.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve ardından anjiyo olan Çalık, tutuklu yargılanmaya devam edecek.



