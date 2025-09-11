AYM, Murat Çalık'ın tahliye talebini reddetti
AYM, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebini reddetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 09:49, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 09:59
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları, sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi (AYM), görevden uzaklaştırılan Çalık hakkında yapılan tahliye talebini reddetti.
TEDBİR KARARI VERİLDİ
Kararda Çalık'ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik ise tedbir kararı verildi.
Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve ardından anjiyo olan Çalık, tutuklu yargılanmaya devam edecek.