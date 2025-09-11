Sözleşmeli Personelin Yer Değişikliği: Hangi Durumlarda Tayin Yapılabilir?

-

Bu konuda temel düzenleme, 28 Haziran 1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 3. maddesinde yer alıyor.

Sözleşmeli Personel İlişkin Mevzuatta Ne Deniyor?

Ek 3. maddede sözleşmeli personelin yer değişikliği şu şekilde hükme bağlanmıştır:

"Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir:

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

d) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

e) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir."

Hangi Durumlarda Yer Değişikliği Yapılabilir?

Mevzuata göre sözleşmeli personelin yer değişikliği talepleri şu hallerde karşılanabiliyor:

Kurumlar arası nakil yok: Sözleşmeli personelin kurumlar arası nakil hakkı bulunmuyor.

Karşılıklı yer değişikliği (becayiş): Aynı unvan ve nitelikteki personel en az 1 yıl görev yaptıysa, kurum uygun görürse karşılıklı değişim yapılabiliyor.

Eş durumu: Eşi kamu personeli olan ve zorunlu tayine tabi bir görevde bulunan personel, en az 1 yıl görev yaptıktan sonra kurum içi tayin talebinde bulunabiliyor.

Sağlık mazereti: Hastalığın bulunduğu yerde tedavi imkanı yoksa ve heyet raporuyla belgelenmişse, boş pozisyon bulunması şartıyla tayin yapılabiliyor.

Şehit yakını hakkı: Eşi şehit olan sözleşmeli personel, bir defaya mahsus olmak üzere tayin edilebiliyor. Burada idarenin takdir yetkisi bulunmuyor.

Can güvenliği mazereti: Adli veya mülki makamların belgesiyle can güvenliği tehlikesi ispatlanmışsa tayin yapılabiliyor.

Üç yıl hizmet şartı: Aynı ilde 3 yılını dolduran sözleşmeli personel, boş kadro olması halinde yılda bir defa tayin talebinde bulunabiliyor.

Sözleşmeli Personelin Kurum İçi Naklinde İdarenin Takdir Yetkisi

Şehit yakını hakkı dışında, sözleşmeli personelin yer değişikliği taleplerinde kurumların takdir yetkisi bulunuyor. Yani, tüm şartlar sağlansa dahi idare hizmetin gereklerini dikkate alarak tayin talebini kabul etmeyebilir.

Özetle, Sözleşmeli personel nakil olabilir mi?

Özetle, sözleşmeli personelin kurumlar arası nakil hakkı yok. Kurum içi tayin ise belirli mazeretler ve hizmet şartları çerçevesinde yapılabiliyor. Bu düzenleme, hem kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini hem de personelin zorunlu hallerde mağduriyet yaşamamasını hedefliyor.