Sözleşmeli Personelin Yer Değişikliği: Hangi Durumlarda Tayin Yapılabilir?

GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın "faiz" kararında
Gözler Merkez Bankası'nın "faiz" kararında
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
Ana sayfaKamu Personeli 657 - 4/B

Sözleşmeli Personelin Yer Değişikliği: Hangi Durumlarda Tayin Yapılabilir?

Sözleşmeli personelin yer değişikliği, kamu çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin kurumlar arası nakli mümkün değil, ancak bazı şartlarla kurum içi yer değişikliği yapılabiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 10:29, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 10:31
Yazdır
Sözleşmeli Personelin Yer Değişikliği: Hangi Durumlarda Tayin Yapılabilir?

-

Bu konuda temel düzenleme, 28 Haziran 1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 3. maddesinde yer alıyor.

Sözleşmeli Personel İlişkin Mevzuatta Ne Deniyor?

Ek 3. maddede sözleşmeli personelin yer değişikliği şu şekilde hükme bağlanmıştır:

"Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.
Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir:
a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.
b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.
c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.
ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.
d) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.
e) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir."

Hangi Durumlarda Yer Değişikliği Yapılabilir?

Mevzuata göre sözleşmeli personelin yer değişikliği talepleri şu hallerde karşılanabiliyor:

Kurumlar arası nakil yok: Sözleşmeli personelin kurumlar arası nakil hakkı bulunmuyor.
Karşılıklı yer değişikliği (becayiş): Aynı unvan ve nitelikteki personel en az 1 yıl görev yaptıysa, kurum uygun görürse karşılıklı değişim yapılabiliyor.
Eş durumu: Eşi kamu personeli olan ve zorunlu tayine tabi bir görevde bulunan personel, en az 1 yıl görev yaptıktan sonra kurum içi tayin talebinde bulunabiliyor.
Sağlık mazereti: Hastalığın bulunduğu yerde tedavi imkanı yoksa ve heyet raporuyla belgelenmişse, boş pozisyon bulunması şartıyla tayin yapılabiliyor.
Şehit yakını hakkı: Eşi şehit olan sözleşmeli personel, bir defaya mahsus olmak üzere tayin edilebiliyor. Burada idarenin takdir yetkisi bulunmuyor.
Can güvenliği mazereti: Adli veya mülki makamların belgesiyle can güvenliği tehlikesi ispatlanmışsa tayin yapılabiliyor.
Üç yıl hizmet şartı: Aynı ilde 3 yılını dolduran sözleşmeli personel, boş kadro olması halinde yılda bir defa tayin talebinde bulunabiliyor.

Sözleşmeli Personelin Kurum İçi Naklinde İdarenin Takdir Yetkisi

Şehit yakını hakkı dışında, sözleşmeli personelin yer değişikliği taleplerinde kurumların takdir yetkisi bulunuyor. Yani, tüm şartlar sağlansa dahi idare hizmetin gereklerini dikkate alarak tayin talebini kabul etmeyebilir.

Özetle, Sözleşmeli personel nakil olabilir mi?

Özetle, sözleşmeli personelin kurumlar arası nakil hakkı yok. Kurum içi tayin ise belirli mazeretler ve hizmet şartları çerçevesinde yapılabiliyor. Bu düzenleme, hem kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini hem de personelin zorunlu hallerde mağduriyet yaşamamasını hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber