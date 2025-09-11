Maaş Robotundaki göstergeler güncellendi

Gerekçeli ve açıklamalı bilgilerle Robotun gelişmesine katkı sağlayan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Geri bildirimlerinizi 0532 540 0 590 nolu WhatsApp hattımıza yapabilirsiniz.

2025/1 Hakem Kurulu Kararı, 8. dönem hizmet kolu bazındaki toplu sözleşme hükümleri ve ziyaretçilerimizin whatsapp hattına yaptığı GEREKÇELİ geri bildirimler doğrultunda memurlar.net maaş robotundaki veriler güncellenmiştir.

200'ü aşkın unvan bazında sorgulama imkanı sunan, binlerce gösterge ve katsayıdan oluşan memurlar.net maaş robotunu geçtiğimiz hafta güncellemiştik. Ancak müdür, memur, yardımcı hizmetler sınıfı, uzman unvanları bazında çok sayıda geri dönüş aldık.

